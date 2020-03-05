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Власти Индонезии отправят больных коронавирусом на необитаемый остров

Власти Индонезии отправят больных коронавирусом на необитаемый остров
06:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Индонезии инфицированных коронавирусом будут размещать на необитаемом острове.

Власти Индонезии намерены разместить на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает в четверг газета The Jakarta Post, передает УНН.

По информации издания, на днях главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто посетил несколько островов, входящих в состав провинции Архипелаг Риау, и остановил свой выбор на небольшом острове Галанга. По его словам, там сохранилась бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама. Кроме того, там проведено электричество, есть скважины с питьевой водой. В то же время Галанга находится примерно в 50 км от международного аэропорта, расположенного на большом соседнем острове Батам.

Как отметил главком ВС, "в течение месяца там может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек".

Коронавирус в Южной Корее: за сутки заболели почти полтысячи человек

Власти самой большой страны Юго-Восточной Азии 2 марта подтвердили первые два случая заболевания в стране. Вместе с тем в Малайзии и Сингапуре уже на прошлой неделе обнаружили несколько человек, зараженных коронавирусом, которые побывали в Индонезии, в том числе в Джакарте и на острове Батам.

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Индонезия, Эпидемия, Коронавирус.
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