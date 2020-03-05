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В Китае от коронавируса умер ранее вылеченный пациент

В Китае от коронавируса умер ранее вылеченный пациент
10:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости мира:В Китае в городе Ухань умер 36-летний мужчина, который ранее вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.

В китайском Ухане, откуда началось распространение коронавируса по миру, умер мужчина, которого ранее вылечили от Covid-19. Через несколько дней после того, как его выписали из больницы, его самочувствие ухудшилось.

Так, 36-летний китаец Ли Лян начал ощущать сухость в горле, а впоследствии и тошноту. Об этом информирует South China Morning Post.Как рассказала жена умершего, он заразился коронавирусом в начале февраля. Уже 12 февраля его госпитализировали с "легкими и средними" симптомами. Через 2 недели медики констатировали: пациент выздоровел, его выписали из больницы.

Снова хуже Ли Ляну стало 2 марта. После таких симптомов, как сухость в горле и тошнота, он повторно обратился за помощью к врачам. Однако уже вечером 2 марта мужчина неожиданно умер.

В свидетельстве о смерти причиной летального исхода медики указали Covid-19.

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Интересно, что медучреждение, в котором лечился Лян, опубликовало экстренное сообщение о том, что все больше выписанных пациентов повторно обращаются с симптомами коронавируса. От 5 марта больница начнет проводить тесты на антитела у всех пациентов перед выпиской, чтобы обеспечить их полное выздоровление.

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Китай, Ухань, Коронавирус, Covid-19.
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