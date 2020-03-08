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"Женский марш" в Кыргызстане: провокации, нападения и задержания (Фото)

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"Женский марш" в Кыргызстане: провокации, нападения и задержания (Фото)
15:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:"Женский марш солидарности" в Кыргызстане прошел с провокациями и задержаниями.

В Кыргызстане неизвестные напали на участниц "Женского марша солидарности".

Как сообщает казахская служба Радио Свобода "Радио Азаттык", марш должен был пройти в столице Киргизии Бишкеке, но так и не состоялся.

Когда организаторы раздавали участникам акции транспаранты, на них напали неизвестные люди в масках.

"Некоторых участников марша били ногами, а транспаранты разбросали. К месту конфликта подошли сотрудники милиции и начали задерживать организаторов и участниц самого марша", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанных увезли в автобусах, а нападавшие сбежали.

Среди задержанных оказались журналисты и активисты, их доставили в отделение внутренних дел Свердловского района Бишкека.

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По словам задержанных, в РОВД с ними решили "провести беседу", однако причину задержания правоохранители не объясняют.

Позже несколько человек, в том числе, журналистов, несовершеннолетних и иностранцев, отпустили.

"Марш женщин" в Киеве: участницы требуют ратификации Стамбульской конвенции (Видео)

У здания Свердловского РОВД собралось несколько десятков человек. Они требуют освобождения задержанных и скандируют "Позор милиции!".

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Бишкек, Кыргызстан, 8 марта, "Женский марш".
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