"Женский марш" в Кыргызстане: провокации, нападения и задержания (Фото)

В Кыргызстане неизвестные напали на участниц "Женского марша солидарности".
Как сообщает казахская служба Радио Свобода "Радио Азаттык", марш должен был пройти в столице Киргизии Бишкеке, но так и не состоялся.
Когда организаторы раздавали участникам акции транспаранты, на них напали неизвестные люди в масках.
"Некоторых участников марша били ногами, а транспаранты разбросали. К месту конфликта подошли сотрудники милиции и начали задерживать организаторов и участниц самого марша", - сказано в сообщении.
Отмечается, что задержанных увезли в автобусах, а нападавшие сбежали.
Среди задержанных оказались журналисты и активисты, их доставили в отделение внутренних дел Свердловского района Бишкека.
По словам задержанных, в РОВД с ними решили "провести беседу", однако причину задержания правоохранители не объясняют.
Позже несколько человек, в том числе, журналистов, несовершеннолетних и иностранцев, отпустили.
У здания Свердловского РОВД собралось несколько десятков человек. Они требуют освобождения задержанных и скандируют "Позор милиции!".