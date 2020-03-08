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Соцопрос к 8 марта: Украинцы рассказали, чем должна заниматься женщина

Соцопрос к 8 марта: Украинцы рассказали, чем должна заниматься женщина
14:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинцы считают, что главная задача женщины — заботиться о семье, а мужчины — зарабатывать деньги.

Абсолютное большинство украинцев (83%) соглашается с утверждениями, что самая важная задача женщины - заботиться о доме и семье, а мужчины - зарабатывать деньги (75%).

Таковы результаты опроса "Роль женщины в украинском обществе", проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2020 года.

"Абсолютное большинство опрошенных соглашаются с утверждениями, что самая важная задача женщины - заботиться о доме и семье (83%) и тем, что самая важная задача мужчины - это зарабатывание денег (75%)", - говорится в сообщении.

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При этом 78% опрошенных согласны с тем, что женщины чаще, чем мужчины, принимают решения, исходя из своих эмоций. 67% согласны с тем, что не допустимо, когда мужчины плачут (25% - не согласны), 68% согласны, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств (27% - не согласны). С тезисом, что женщины меньше заинтересованы, чем мужчины, в занятии ответственных политических должностей, согласны 51% (не согласны 34%). Зато с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике, не согласны почти две трети опрошенных, согласны - четверть.

"Интересно, что с тезисами о том, что женщины чаще принимают свои решения под влиянием эмоций, допустимости плача мужчин, меньшем количестве свободы женщин в связи с семейными обязанностями и меньшей заинтересованность женщин в занятии ответственных должностей соглашались чаще именно женщины, а не мужчины", - отметили в "Рейтинге".

Сообщается также, что вопрос о распределении гендерных ролей дал следующие результаты: по мнению опрошенных, чаще в их семье (паре) женщина готовит еду (64%). Лишь около четверти отметили, что эта роль в их союзе поделена поровну. Обязанности по воспитанию детей и занятия хозяйственными делами также, по мнению опрошенных, возложены на женщин (52% и 43% соответственно). В то же время относительно воспитания детей, в отличие от хозяйственных дел, опрошенные несколько чаще отмечали, что эта роль поделена в их паре поровну. О наличии свободного времени ответы разделились следующим образом: в отношении женщин такое мнение 33%, мужчин - 30%, обоих полов - 28%.

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 Однако главенство в семье (паре) несколько чаще возлагается на мужчин - такого мнения придерживаются 39%, по отношению к женщинам так считают 29%, и поровну разделяют эту роль также 29%. Более половины опрошенных считают, что в их семье (паре) больше зарабатывает именно мужчина, 23% - такого мнения о женщинах, 17% - считают, что оба зарабатывают примерно одинаково.

"В динамике с 2015 годом наблюдается постепенное уменьшение количества тех, кто считает, что готовкой, хозяйством и воспитанием детей чаще занимается женщина. Несмотря на это увеличивается число тех, кто считает, что женщины имеют больше свободного времени, руководят в семье и зарабатывают больше денег. Интересно, что в распределении таких ролей, как приготовление, занятие хозяйственными делами и воспитанием детей, мнения мужчин не сильно отличаются от мнений женщин. Зато относительно главенства в семье и заработка денег наблюдается совершенно противоположное видение этих ролей у обоих полов", - говорится в пресс-релизе.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 21-25 февраля 2020 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Дети, Опрос, Дом, Роль женщины.
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