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С 8 марта! Красивые поздравления для мам и бабушек, открытки

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С 8 марта! Красивые поздравления для мам и бабушек, открытки
13:37 Сегодня Телеграф

8 марта в Украине и в ряде других стран отмечается Международный женский день. В этот праздник поздравляют женщин и дарят подарки.

  • 1

    Поздравления для мам

    Моя мамочка родная,

    Я люблю тебя без края!

    С 8 Марта поздравляю,

    Счастья я тебе желаю.

     

    Много света, доброты,

    Исполнения мечты,

    Радости на много лет.

    Тебя лучше в мире нет!

  • 2

  • 3

    Мамочка любимая,

    С праздником тебя!

    Ты самая красивая,

    Хорошая моя.

     

    Пусть в этот день весенний,

    На сердце будет свет,

    Пусть будет настроение,

    Дороже тебя нет!

     

    Пусть в день 8 Марта,

    Ты расцветешь сама,

    В глазах любовь и радость,

    А на душе весна!

  • 4

  • 5

    Мамочка моя родная,

    С 8 Марта, дорогая!

    Я скажу тебе любя:

    Лучше в мире нет тебя.

     

    Я тебе желаю счастья,

    Пусть уходят все ненастья.

    Красоты, любви, тепла!

    Будь здоровой ты всегда!

  • 6

  • 7

    Свою мамочку родную

    8 раз я поцелую,

    Крепко-крепко обниму,

    8 раз скажу «Люблю!».

     

    «С 8 Марта!» — прокричу.

    В хороводе закружу,

    Пожелаю море смеха,

    Мира, радости, успеха.

     

    Будь, как солнышко, веселой,

    Яркой, молодой, здоровой,

    Самой нежной и любимой...

    Мама, будь всегда счастливой!

  • 8

  • 9

    Поздравления для бабушек

    Дорогая бабушка,

    Любимая, родная,

    С днем 8 Марта

    Тебя я поздравляю.

     

    Обниму тебя я,

    Крепко расцелую

    Прошепчу на ушко,

    Что тебя люблю я.

     

    Будь здоровой, не болей

    И, весну встречая,

    Ты счастливой самой будь,

    Бабушка родная.

  • 10

  • 11

    Лучше бабушки любимой

    Никого на свете нет.

    С Восьмым марта поздравляю,

    Ей желаю долгих лет.

    Пусть от счастья расцветает,

    Улыбается, поет,

    Пирогами угощает

    И грустить нам не дает!

  • 12

  • 13

    С 8 Марта, бабушка,

    С праздником весны!

    Поздравленья добрые

    От меня прими!

     

    Крепкого здоровья,

    Долгих жизни лет,

    На лице улыбки

    Пусть сияет свет!

     

    Пирожки вкуснейшие

    Чаще выпекай,

    Да и словом мудрым

    В жизни выручай.

     

    Будь счастливой самой,

    Прогони тоску,

    Я тебя, бабуля,

    Всей душой люблю!

  • 14

  • 15

    Бабулечка, родимая,

    С праздником тебя!

    Ты самая любимая,

    Хорошая моя.

     

    Пусть март несет с собою

    И солнце, и веселие,

    Здоровье молодое

    И супер-настроение!

  • 16

  • 17

    Бабуля, в этот день весенний

    Тебе хочу я пожелать

    Жить долго, ярко, без волнений

    И никогда не унывать!

     

    Желаю я, чтоб сердце пело,

    Чтоб только радость жизнь несла,

    Чтоб ты, родная, не болела

    И, словно розочка, цвела!

Милые поздравления с 8 марта сестре: стихи, проза и открытки

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