С 8 марта! Красивые поздравления для мам и бабушек, открытки

1 Поздравления для мам Моя мамочка родная, Я люблю тебя без края! С 8 Марта поздравляю, Счастья я тебе желаю. Много света, доброты, Исполнения мечты, Радости на много лет. Тебя лучше в мире нет!

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3 Мамочка любимая, С праздником тебя! Ты самая красивая, Хорошая моя. Пусть в этот день весенний, На сердце будет свет, Пусть будет настроение, Дороже тебя нет! Пусть в день 8 Марта, Ты расцветешь сама, В глазах любовь и радость, А на душе весна!

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5 Мамочка моя родная, С 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя: Лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, Пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла! Будь здоровой ты всегда!

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7 Свою мамочку родную 8 раз я поцелую, Крепко-крепко обниму, 8 раз скажу «Люблю!». «С 8 Марта!» — прокричу. В хороводе закружу, Пожелаю море смеха, Мира, радости, успеха. Будь, как солнышко, веселой, Яркой, молодой, здоровой, Самой нежной и любимой... Мама, будь всегда счастливой!

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9 Поздравления для бабушек Дорогая бабушка, Любимая, родная, С днем 8 Марта Тебя я поздравляю. Обниму тебя я, Крепко расцелую Прошепчу на ушко, Что тебя люблю я. Будь здоровой, не болей И, весну встречая, Ты счастливой самой будь, Бабушка родная.

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11 Лучше бабушки любимой Никого на свете нет. С Восьмым марта поздравляю, Ей желаю долгих лет. Пусть от счастья расцветает, Улыбается, поет, Пирогами угощает И грустить нам не дает!

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13 С 8 Марта, бабушка, С праздником весны! Поздравленья добрые От меня прими! Крепкого здоровья, Долгих жизни лет, На лице улыбки Пусть сияет свет! Пирожки вкуснейшие Чаще выпекай, Да и словом мудрым В жизни выручай. Будь счастливой самой, Прогони тоску, Я тебя, бабуля, Всей душой люблю!

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15 Бабулечка, родимая, С праздником тебя! Ты самая любимая, Хорошая моя. Пусть март несет с собою И солнце, и веселие, Здоровье молодое И супер-настроение!

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