Милые поздравления с 8 марта сестре: стихи, проза и открытки

С 8 Марта, сестренка! Желаю жизни светлой, яркой. Чтоб твои глаза всегда сверкали от счастья и радости. Чтоб мечты твои сбывались, а планы осуществлялись. Чтоб тебя всегда окружали честные, надежные люди
Очень сильно постараюсь
Для тебя быть лучшим братом!
Все, о чем меня попросишь,
Буду в этом помогать!
Милая моя сестренка,
Поздравляю с 8 марта!
Ты - мой близкий человечек,
Я хочу тебе сказать!
Сестренка моя, ты такая красивая,
Умная, добрая и терпеливая!
Умеешь ты слушать и помогаешь,
Всегда, и во всем меня выручаешь!
Желаю тебе быть самой любимой,
Найти жениха, чтоб носил на руках!
Хочу с 8 марта тебя я поздравить
В этих чудесных, прекрасных стихах!
В этот славный день весенний,
В день прекрасной половины,
Я хочу тебя поздравить
Глубиною всей души!
Моя милая сестренка,
Поздравляю с 8 марта!
В мире будь самой счастливой
И к удаче поспеши!
Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов! С праздником!
Сестра всегда меня услышит,
Сестра всегда меня поддержит
Сестра всегда во всем поможет,
И будет доброй, милой, нежной!
Я поздравляю с 8 марта
Тебя, любимая сестренка!
Хочу еще я здесь добавить,
Что ты отличная девчонка!
Сверкает солнце за окном,
Значит уже пришла весна!
С международным женским днем,
Моя любимая сестра!
Пусть негатив уйдет навечно
И дни все будут яркими!
И пусть судьба тебя одарит
Приятными подарками!
Сестренка, пускай это 8 Марта будет наполнено самыми яркими красками и безграничным счастьем! Желаю тебе исполнения всех желаний, только хороших людей в твоем окружении и гармонии в душе!
Тебя с женским днем,
Сестра, поздравляю,
Любви бесконечной
Тебе пожелаю
Счастливою будь,
Молодой оставайся,
С мечтами своими
Не расставайся.
Веру, надежду
В сердце храни,
Беды, печали
Из дома гони.
Живи в окружении
Любви и добра,
Счастлива будь,
Дорогая сестра.
Дорогая сестренка, с днем 8 Марта, с праздником весны и красоты! Ты — лучик солнца в нашей семье, ты наша умница и красавица, ты — мой самый дорогой друг. Пускай каждый твой день будет исполнен только позитивными эмоциями. Желаю тебе счастья и любви, здоровья и красоты, достижения поставленных целей и воплощения самых заветных желаний.
Любимая сестричка,
Всегда веселой будь,
Как маленькая птичка –
Держи лишь к свету путь.
И в день восьмого марта
Хочу я пожелать,
Всегда козырной картой
Ходить и побеждать!