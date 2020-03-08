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Милые поздравления с 8 марта сестре: стихи, проза и открытки

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Милые поздравления с 8 марта сестре: стихи, проза и открытки
12:02 Сегодня Телеграф

Международный женский день - это хороший повод поздравить родного человека теплыми словами.

  • 1

    С 8 Марта, сестренка! Желаю жизни светлой, яркой. Чтоб твои глаза всегда сверкали от счастья и радости. Чтоб мечты твои сбывались, а планы осуществлялись. Чтоб тебя всегда окружали честные, надежные люди

  • 2

    Очень сильно постараюсь

    Для тебя быть лучшим братом!

    Все, о чем меня попросишь,

    Буду в этом помогать!

    Милая моя сестренка,

    Поздравляю с 8 марта!

    Ты - мой близкий человечек,

    Я хочу тебе сказать!

  • 3

  • 4

    Сестренка моя, ты такая красивая,

    Умная, добрая и терпеливая!

    Умеешь ты слушать и помогаешь,

    Всегда, и во всем меня выручаешь!

    Желаю тебе быть самой любимой,

    Найти жениха, чтоб носил на руках!

    Хочу с 8 марта тебя я поздравить

    В этих чудесных, прекрасных стихах!

  • 5

  • 6

    В этот славный день весенний,

    В день прекрасной половины,

    Я хочу тебя поздравить

    Глубиною всей души!

    Моя милая сестренка,

    Поздравляю с 8 марта!

    В мире будь самой счастливой

    И к удаче поспеши!

  • 7

  • 8

    Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов! С праздником!

  • 9

    Сестра всегда меня услышит,

    Сестра всегда меня поддержит

    Сестра всегда во всем поможет,

    И будет доброй, милой, нежной!

    Я поздравляю с 8 марта

    Тебя, любимая сестренка!

    Хочу еще я здесь добавить,

    Что ты отличная девчонка!

  • 10

  • 11

    Сверкает солнце за окном,

    Значит уже пришла весна!

    С международным женским днем,

    Моя любимая сестра!

    Пусть негатив уйдет навечно

    И дни все будут яркими!

    И пусть судьба тебя одарит

    Приятными подарками!

  • 12

    Сестренка, пускай это 8 Марта будет наполнено самыми яркими красками и безграничным счастьем! Желаю тебе исполнения всех желаний, только хороших людей в твоем окружении и гармонии в душе!

  • 13

    Тебя с женским днем,

    Сестра, поздравляю,

    Любви бесконечной

    Тебе пожелаю

    Счастливою будь,

    Молодой оставайся,

    С мечтами своими

    Не расставайся.

    Веру, надежду

    В сердце храни,

    Беды, печали

    Из дома гони.

    Живи в окружении

    Любви и добра,

    Счастлива будь,

    Дорогая сестра.

  • 14

  • 15

    Дорогая сестренка, с днем 8 Марта, с праздником весны и красоты! Ты — лучик солнца в нашей семье, ты наша умница и красавица, ты — мой самый дорогой друг. Пускай каждый твой день будет исполнен только позитивными эмоциями. Желаю тебе счастья и любви, здоровья и красоты, достижения поставленных целей и воплощения самых заветных желаний.

  • 16

    Любимая сестричка,

    Всегда веселой будь,

    Как маленькая птичка –

    Держи лишь к свету путь.

    И в день восьмого марта

    Хочу я пожелать,

    Всегда козырной картой

    Ходить и побеждать!  

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