Милые поздравления с 8 марта сестре: стихи, проза и открытки

1 С 8 Марта, сестренка! Желаю жизни светлой, яркой. Чтоб твои глаза всегда сверкали от счастья и радости. Чтоб мечты твои сбывались, а планы осуществлялись. Чтоб тебя всегда окружали честные, надежные люди

2 Очень сильно постараюсь Для тебя быть лучшим братом! Все, о чем меня попросишь, Буду в этом помогать! Милая моя сестренка, Поздравляю с 8 марта! Ты - мой близкий человечек, Я хочу тебе сказать!

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4 Сестренка моя, ты такая красивая, Умная, добрая и терпеливая! Умеешь ты слушать и помогаешь, Всегда, и во всем меня выручаешь! Желаю тебе быть самой любимой, Найти жениха, чтоб носил на руках! Хочу с 8 марта тебя я поздравить В этих чудесных, прекрасных стихах!

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6 В этот славный день весенний, В день прекрасной половины, Я хочу тебя поздравить Глубиною всей души! Моя милая сестренка, Поздравляю с 8 марта! В мире будь самой счастливой И к удаче поспеши!

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8 Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов! С праздником!

9 Сестра всегда меня услышит, Сестра всегда меня поддержит Сестра всегда во всем поможет, И будет доброй, милой, нежной! Я поздравляю с 8 марта Тебя, любимая сестренка! Хочу еще я здесь добавить, Что ты отличная девчонка!

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11 Сверкает солнце за окном, Значит уже пришла весна! С международным женским днем, Моя любимая сестра! Пусть негатив уйдет навечно И дни все будут яркими! И пусть судьба тебя одарит Приятными подарками!

12 Сестренка, пускай это 8 Марта будет наполнено самыми яркими красками и безграничным счастьем! Желаю тебе исполнения всех желаний, только хороших людей в твоем окружении и гармонии в душе!

13 Тебя с женским днем, Сестра, поздравляю, Любви бесконечной Тебе пожелаю Счастливою будь, Молодой оставайся, С мечтами своими Не расставайся. Веру, надежду В сердце храни, Беды, печали Из дома гони. Живи в окружении Любви и добра, Счастлива будь, Дорогая сестра.

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15 Дорогая сестренка, с днем 8 Марта, с праздником весны и красоты! Ты — лучик солнца в нашей семье, ты наша умница и красавица, ты — мой самый дорогой друг. Пускай каждый твой день будет исполнен только позитивными эмоциями. Желаю тебе счастья и любви, здоровья и красоты, достижения поставленных целей и воплощения самых заветных желаний.