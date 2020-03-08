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Воскресенье, 08.03.2020
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
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Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
11:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинок с Международным женским днем.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается ежегодно 8 марта. Поздравление Президент разместил на своей странице в Facebook.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Международный женский день 8 марта празднуют в ряде стран. В некоторых из них сегодня установлен государственный праздник, в том числе и в Украине.

Красивые поздравления для подруг с 8 марта в прозе

Напомним, Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию.

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Праздник, Президент Украины, 8 марта, Владимир Зеленский.
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