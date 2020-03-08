Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинок с Международным женским днем.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается ежегодно 8 марта. Поздравление Президент разместил на своей странице в Facebook.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Международный женский день 8 марта празднуют в ряде стран. В некоторых из них сегодня установлен государственный праздник, в том числе и в Украине.

Напомним, Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию.