Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
Этот день в истории футбола: три года назад Барселона "поздравила" ПСЖ с 8 марта (Видео)
Этот день в истории футбола: три года назад Барселона "поздравила" ПСЖ с 8 марта (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта

Красивые поздравления для подруг с 8 марта в прозе

Смотрите фото (13)
Красивые поздравления для подруг с 8 марта в прозе
11:12 Сегодня Телеграф

Мы подобрали для вас лучшие поздравления с 8 марта подруге.

  • 1

    Я поздравить тебя подруга хочу, пожелать всего самого лучшего. Пускай у тебя в жизни все цветет и благоухает, как букеты цветов в этот праздничный день. Пускай удача и радость сопутствуют тебе, как шлейф из аромата любимых духов. Пускай покой, и мир обнимают твою душу, как нежные объятия любимого. Счастья тебе огромного, в работе успеха и в семье благополучия.

  • 2

  • 3

    Милая моя подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе жить в полную силу и наслаждаться каждым днем, относиться ко всему проще и быть по жизни оптимисткой. Будь жизнерадостной, успешной и безгранично счастливой, а вокруг тебя пусть будут лишь любимые люди и надежные друзья!

  • 4

  • 5

    Дорогая подруга, я поздравляю тебя с 8 Марта и от души хочу пожелать, чтобы каждый новый день радовал тебя приятными сюрпризами, добрыми встречами, яркими улыбками, букетами прекрасных цветов, чувством нежности и ощущением счастья. Милая, живи в свое удовольствие и оставайся всегда неотразимой.

  • 6

  • 7

     С праздником весны тебя, милая моя подруга! В Международный женский день хочется тебе пожелать всегда оставаться настоящей женщиной. Пускай сердце учащено бьется от любви, глаза сияют от счастья, а губы ― от поцелуев. Оставайся всегда такой же верной подругой и добрым, искренним человеком. От чистого сердца желаю тебе, моя хорошая, здоровья, жизненного везения и успеха. Будь счастлива и любима!

  • 8

  • 9

    Моя удивительная подружка, ты не только мой психолог, но и верный спутник, сопровождающий меня в горе и в радости. В этот весенний нежный день я хочу пожелать тебе простого женского счастья, так как ты больше всех его заслужила. Еще я хочу, чтоб твоя красота никогда не увядала, а жизнь наполняли лишь положительные моменты. С 8 Марта, моя драгоценная, пусть всё у тебя будет отлично!

  • 10

  • 11

    С 8 Марта, подруга. Желаю всегда быть любимой, желанной, крутой, успешной, очаровательной, потрясающей, удивительной, элегантной, неотразимой, мечтательной, загадочной, манящей, чарующей, совершенной, изысканной, креативной, рисковой, уверенной, смелой, находчивой, улыбчивой, жизнерадостной, довольной и счастливой!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с 8 Марта! Желаю, чтобы твоя жизнь наполнилась еще большей нежностью и любовью, каждый новый день был лучше предыдущего, Оставайся такой милой, доброй, отзывчивой и пусть наша дружба только крепнет. Люблю тебя, моя дорогая!

  • 14

  • 15

    Милая подруга, я желаю, чтобы весна всегда цвела в твоей душе! Пускай твои глаза сияют ярко и счастливо! Пусть каждое мгновение дарит тебе море радости и множество приятных сюрпризов! Желаю тебе, как можно чаще, лучезарно улыбаться и утопать в счастливой любви!

  • 16

  • 17

    С Праздником 8 Марта, дорогая моя подруга. Хочу пожелать тебе весёлого солнечного настроения, взаимной любви и настоящего женского счастья. Цветы, подарки и внимание от дорогих тебе людей, ты получала не только сегодня, а как можно чаще. Пусть сбудутся все твои мечты и наша дружба будет яркой страницей в твоей жизни!

  • 18

  • 19

    Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе почувствовать праздничное настроение и, главное, не огорчаться, если что-то вдруг пойдёт не так. Давай в этот день думать только о хорошем! Желаю тебе получить необыкновенные духи, любимый тортик или набор пирожных и букет, о котором ты мечтала — не обязательно большой, но очень изящный и нежный. Пусть в твоей жизни будет как можно больше поводов для радости!

  • 20

  • 21

    С 8 Марта, подруга! Пусть в этот весенний праздник твоя красота ослепляет всех вокруг, мужчины идут за тобой, а женщины завидуют. Иди по жизни гордо, с улыбкой на лице, ничего не боясь. Пусть весной распускается не только природа, но и твоя красота и женственность. Будь счастлива, подруга!

  • 22

  • 23

    С 8 Марта, милая подруга! Я тебе желаю весеннего настроения и пусть оно благоухает день за днём, наполняя твоё сердце хорошими эмоциями и радостью. Желаю тебе только хорошеть и расцветать красотою, очаровывая мужские сердца. Пусть тебя никогда не обходят вниманием твои любимые люди и во всем поддерживают. С праздником!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Праздник, Фото, Стихи, Поздравления, Весна, Открытки, 8 марта, Международный женский день, Женский день, Поздравления с 8 марта, 8 марта поздравления, Красивые поздравления, В прозе, Поздравления в открытках, с 8 марта, открытки с 8 марта, 8 марта открытки, поздравления с 8 марта открытки, 8 марта 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
03 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
04 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
05 Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
Из поколения в поколение: Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь