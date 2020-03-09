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В Кабуле на инаугурации президента прогремели взрывы

В Кабуле на инаугурации президента прогремели взрывы
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Несколько взрывов прогремели в Кабуле рядом с дворцом, где прошла инаугурация избранного президента.

Несколько взрывов раздались в Кабуле рядом с дворцом Арг во время выступления избранного президента Афганистана Ашрафа Гани после завершения церемонии инаугурации, сообщают в понедельник местные СМИ.

Предполагается, что недалеко от президентского дворца разорвались минометные снаряды. Гани в прямом эфире национального телевидения призвал всех соблюдать спокойствие.

"Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой", - заявил избранный президент.

Вместе с тем взрывы заставили срочно завершить проходившую недалеко от Арга, во дворце Сапедор инаугурацию соперника Гани на президентских выборах, действующего премьера Афганистана Абдуллы Абдуллы.

На церемонии инаугурации Абдуллы присутствовали несколько тысяч его сторонников, в том числе лидер одной из влиятельных афганских партий "Исламское общество Афганистана" Салухуддин Раббани, лидеры "Исламской партии Афганистана" Карим Халили и Мухаммд Муаккик, а также депутаты парламента, представители духовенства.

Как сообщает телеканал "Tolo news", один из снарядов, разорвавшихся вблизи президентского дворца в Кабуле, повредил автомашину вице-президента.

"Реактивный снаряд разорвался на парковке президентского дворца и повредил автомобиль второго вице-президента Дании Сарвара. Было слышно несколько взрывов", - говорится в сообщении.

В результате атаки боевиков в Кабуле погибли 32 человека

Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля, спустя почти пять месяцев, подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.

Команда Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения. Недовольны объявленными итогами комиссии были и другие участники президентской гонки. В комиссии по жалобам на президентских выборах было зарегистрировано более 16,5 тыс. жалоб.

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Афганистан, Взрыв, Кабул, Абдулла.
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