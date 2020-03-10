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В Китае закрыли 11 временных больниц - эпидемия идет на спад

В Китае закрыли 11 временных больниц - эпидемия идет на спад
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Китай закрыл несколько импровизированных госпиталей для пациентов с коронавирусом, а также с понедельника открыл некоторые школы и развлекательные парки.

Китайские власти начали закрывать специально созданные больницы для пациентов, зараженных коронавирусом, а также восстанавливать работу школ из-за того, что эпидемия пошла на спад. Об этом сообщает The Straits Times.

«Китай закрыл несколько импровизированных госпиталей для пациентов с коронавирусом, а также с понедельника открыл некоторые школы и развлекательные парки в связи с тем, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни после эпидемии», - сказано в сообщении.

В данный момент в городе Ухань (эпицентр эпидемии) 11 таких специализированных госпиталей - главным образом оперативно переоборудованных в медицинские учреждения из других общественных строений - закрыты.

Также один из высших китайских чиновников отметил, что страна скоро уже сможет снять транспортную блокаду из провинции Хубэй, где в течение последних двух месяцев в карантине оказались около 56 миллионов человек.

Следует отметить, что 19 000 человек в КНР до сих пор лечатся от Covid-19 - по сравнению с максимальной цифрой в 58 000 - 24 февраля.

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В понедельник, 9 марта, в Китае было зафиксировано всего 40 новых случаев заражения коронавирусом: это наименьший рост числа инфицированных за день с начала января.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрирован 110 041 случай заражения Covid-19, 3825 человек умерли, 62 053 выздоровели.

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Китай, Эпидемия, Больницы, Коронавирус.
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