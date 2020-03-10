Число жертв обрушения отеля в Китае увеличилось

Новости мира:К 9:00 утра из-под обломков удалось извлечь 61 человека.

Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 20 человек.

Об этом заместитель министра по управлению чрезвычайными ситуациями КНР Шан Юн заявил на пресс-конференции, сообщает агентство Синьхуа.

По состоянию на 9.00 вторника из-под обломков обрушившегося отеля "Синьцзя" в городе Цюаньчжоу удалось извлечь 61 человека. Среди них 20 погибших, 41 - с травмами различной степени тяжести. Еще 10 человек остаются заблокированными под завалами.

По словам замминистра, поисково-спасательная операция продолжаются.

По итогам предварительного расследования, причинами трагедии называются серьезные нарушения техники безопасности и халатность, заявил он, добавив, что после завершения спасательных работ министерство проведет всестороннее расследование причин аварии, и привлечет соответствующих лиц к ответственности.

Гостиница "Синьцзя" в районе Личэн города Цюаньчжоу рухнула вечером 7 марта, в результате чего под завалами оказался 71 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 8 марта было известно о гибели 6 людей в результате крушения отеля в Китае.

Пятиэтажный отель был переоборудован под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными новым коронавирусом.

Напомним, в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина.