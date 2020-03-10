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Азербайджанский парламент возглавила женщина

Азербайджанский парламент возглавила женщина
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Спикером парламента Азербайджана впервые представительница женского пола.

Сахиба Гафарова во вторник избрана председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 6-го созыва.

Гафарова стала первой женщиной в истории Азербайджана, избранной спикером парламента страны. Ее кандидатура была предложена правящей партией "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), за Гафарову проголосовали 116 депутатов.

Первым вице-спикером парламента избран Али Гусейнли, вице-спикерами - Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли.

Во вторник состоялось первое заседание парламента Азербайджана 6-го созыва.

Правящая партия Азербайджана имеет более 70 депутатов в 125-местном парламенте Азербайджана.

Гафарова родилась в 1955 году, она закончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков (по специальности английский язык).

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Гафарова была депутатом парламента Азербайджана 5-го созыва, входила в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ.

На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.

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Парламент, Азербайджан, Сахиба Гафарова.
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