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Снежная опасность: В Пакистане в результате лавины погибли пять человек

Снежная опасность: В Пакистане в результате лавины погибли пять человек
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:В Пакистане в результате схода лавины пострадали семь человек и пятеро погибли.

Пять человек погибли в результате схода лавины в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Еще семь человек пострадали, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

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Некоторые СМИ также сообщили, что более двух десятков человек пропали без вести в результате схода лавины, которая вызвала оползень на курорте Натия Гали.

Как сообщалось ранее, четыре человека погибли в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана. в результате схода лавины.

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Пакистан, Жертвы, Погибшие, Пострадавшие, Лавина, Стихийное бедствие.
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