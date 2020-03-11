Снежная опасность: В Пакистане в результате лавины погибли пять человек

Новости мира:В Пакистане в результате схода лавины пострадали семь человек и пятеро погибли.

Пять человек погибли в результате схода лавины в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Еще семь человек пострадали, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

Некоторые СМИ также сообщили, что более двух десятков человек пропали без вести в результате схода лавины, которая вызвала оползень на курорте Натия Гали.

Как сообщалось ранее, четыре человека погибли в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана. в результате схода лавины.