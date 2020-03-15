В Грузии на карантин отправили 20 нарушителей режима самоизоляции

Новости мира:В Грузии 20 человек принудительно были направлены на карантин.

В Грузии в воскресенье полиция выявила и отправила на принудительный 14-дневный карантин еще 20 человек, уклонившихся от режима самоизоляции, сообщили в МВД республики.

"За нарушение правил самоизоляции в карантинные зоны в принудительном порядке всего (за последние три дня) отправлено 42 человека", - отмечают в министерстве.

По данным ведомства, новые факты нарушения правил самоизоляции выявлены 15 марта в городах - Тбилиси, Мцхета, регионах - Кахети, Имерети, Гурия, а также в Аджарской автономной республике.

В МВД не уточняют гражданства нарушителей, однако подчеркивают, что все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны соблюдать требования действующего законодательства в сфере общественного здоровья.

Сотрудники МВД при сотрудничестве с представителями Национального центра по контролю за заболеваниями с целью предотвращения распространения в стране коронавируса Covid-19 в 24-часовом режиме ведут мониторинг за выполнением гражданами правил самоизоляции.

По данным грузинского Минздрава, на сегодняшний день в республике подтверждено 33 случая заболевания коронавирусом Covid-19, в карантине находятся 427 человек, под стационарным наблюдением - 73. Ранее в ведомстве заявили, что в самоизоляции находится свыше 1 тысячи человек.