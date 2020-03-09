С коронавирусом и новыми паспортами: В Грузию пытались попасть 25 иностранцев

Новости мира:В Грузии за прошедшие два дня на границе остановили 25 иностранцев, которые пытались попасть в страну.

В Грузии за последние два дня 25 иностранным гражданам не было разрешено пересечь грузино-азербайджанскую границу на погранично-пропускном пункте Лагодехи. Из 25 человек 24 были гражданами Азербайджана и 1 - Украины, передает "Грузия Online".

По информации Нели Хизанишвили, главы Кахетинского регионального отделения Центра контроля заболеваний и общественного здоровья, граждане пытались скрыть историю своих поездок с помощью нового паспорта.

"25 иностранных граждан с высокой температурой и новыми паспортами пытались пересечь границу. В новом паспорте не отражена история путешествий (поездок), из-за чего, вполне вероятно, что такие пассажиры находились в странах группы риска.

После того, как Азербайджан ограничил передвижение с Ираном, поток пассажиров сократился, а теперь он снова увеличился", - заявила Хизанишвили.

Из 25 человек 24 были гражданами Азербайджана и 1 - Украины. В настоящее время ни в одном медицинском учреждении Кахетии ни один пациент с возможным симптомом коронавируса COVID-19 не проходит лечение.

В самоизоляции находятся 47 граждан, вернувшихся из стран группы риска, которые, кроме общественного здравоохранения, контролируются и полицией.

Кахетинское отделения национального центра контроля заболеваний и охраны здоровья работает в чрезвычайном режиме.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 марта в Украине лабораторно подтверждено один случай заболевания коронавирусом. В течение 8 марта сообщение о подозрениях в COVID-19 не поступали.