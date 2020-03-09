Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи

Новости мира:Ватикан закрывает музеи из-за угрозы распространения коронавируса.

Ватикан сообщил о закрытии музеев в связи с распространением коронавируса.

Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола.

"В соответствии с распоряжениями итальянских властей, были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на территории Ватикана был зафиксирован лишь один случай инфицирования. Однако решение закрыть музеи было принято, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.