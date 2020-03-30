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На Филиппинах разбился пассажирский самолет с медиками на борту (Фото и видео)

На Филиппинах разбился пассажирский самолет с медиками на борту (Фото и видео)
00:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:На Филиппинах разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air.

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение с восемью людьми на борту, среди которых были медики.

Об этом сообщает Manila Bulletin.

"Самолет Lion Air с восемью людьми на борту загорелся на вылете из международного аэропорта Ниной Акино в воскресенье вечером", - говорится в сообщении

Отмечается, что никто не выжил.

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На борту предположительно находились врачи и их пациент-канадец, которого эвакуировали в Японию для получения медпомощи. Предполагается, что вместе с ним был также гражданин США.

Отмечается, что в самолет было загружено 4 тонны топлива, к взрыву могла могла привести его утечка.

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Авиакатастрофа, Филиппины, Самолет.
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