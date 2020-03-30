На Филиппинах разбился пассажирский самолет с медиками на борту (Фото и видео)

Новости мира:На Филиппинах разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air.

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение с восемью людьми на борту, среди которых были медики.

Об этом сообщает Manila Bulletin.

"Самолет Lion Air с восемью людьми на борту загорелся на вылете из международного аэропорта Ниной Акино в воскресенье вечером", - говорится в сообщении

UPDATED: Lion Air Westwind ambulance aircraft burned on take off in NAIA runway with eight people on board, accdg to sources. This video was taken March 29 around 8PM pic.twitter.com/awYBs7JRNr — Jacque Manabat (@jacquemanabat) March 29, 2020

Отмечается, что никто не выжил.

На борту предположительно находились врачи и их пациент-канадец, которого эвакуировали в Японию для получения медпомощи. Предполагается, что вместе с ним был также гражданин США.

Отмечается, что в самолет было загружено 4 тонны топлива, к взрыву могла могла привести его утечка.