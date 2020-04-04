День траура: в Китае почтили память погибших от коронавируса (Видео)

В Китае на официальном уровне почтили память жертв пандемии коронавируса. По всей стране были объявлены три минуты молчания. Об этом сообщает TRT World. "Китай остановился, чтобы почтить память пациентов и медицинских работников, умерших в результате вспышки коронавируса", - говорится в сообщении. В течение 3-минутной церемонии молчания граждане КНР остановили свою деятельность, автомобили, поезда и корабли включали клаксоны, кроме того, в городах Китая прозвучали сирены в память о более, чем трех тысячах жизней, унесенных коронавирусом в Китае. В Ухане - городе, где вирус впервые появился в конце прошлого года, люди молчали, стоя на городских улицах. Государственные СМИ транслировали, как президент КНР Си Цзиньпинь и другие чиновники после завершения церемонии молчания возложили белые цветы у правительственного комплекса в Пекине. Как сообщалось, всего в мире зафиксированы 1 118 562 случая коронавирусной инфекции. 59 226 больных умерли, 229 274 человека выздоровели.