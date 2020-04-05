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Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Грузии продолжили ограничения на регулярные авиарейсы до конца апреля.

Ограничения на осуществление регулярного авиасообщения, введенные Грузией с 21 марта по 21 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19, продлены до конца апреля.

Как сообщили в воскресенье в Агентстве гражданской авиации Грузии, данное решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Ограничения на осуществление регулярного воздушного сообщения будут действовать до 30 апреля включительно", - заявили в ведомстве.

В Грузии - вторая жертва коронавируса

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

К настоящему времени спецрейсами грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines, а также иностранных авиаперевозчиков в Грузию из разных стран возвращены уже более 4,5 тыс. граждан, у которых из-за отмены регулярных рейсов возникли проблемы с возвращением на родину. Этот процесс, осуществляемый в координации с правительством Грузии, продолжается.

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По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 170 зараженных коронавирусом Covid-19, из них скончались две женщины, 36 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 330 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. 67 человек.

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Грузия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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