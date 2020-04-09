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За сутки в Китае выявлено 63 новых случая заражения

За сутки в Китае выявлено 63 новых случая заражения
07:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:За сутки в материковом Китае выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, 61 из них "импортирован".

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 63 новых случаев заражения коронавирусом, 61 у людей, прибывших из-за рубежа, lдва внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В среду в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались два человека, оба в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 335 человек, зарегистрировано 81 тыс. 865 случая заболевания, из них 1 тыс. 103 - ввезенных из-за границы.

За минувший вторник было выявлено 56 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 28 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 104 бессимптомных больных, в 364 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 160 человек, состояние 176 больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 тыс. 384 случая заболевания: в Гонконге - 960 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 379 (пять случаев смерти).

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся накануне на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая заявил, что в связи с ухудшением обстановки с распространением инфекции за рубежом следует готовиться к тому, что негативное влияние этого фактора на ситуацию в КНР и на китайскую экономику будет усиливаться.

Мировая пандемия: уже более полутора миллиона человек заразились коронавирусом

"Инфекция в мире продолжает распространяться, усиливаются риски падения мировой экономики, факторов нестабильности и неопределенности становится все больше. Возрастает давление на Китай со стороны завозных случаев заболевания, что ставит нашу работу по восстановлению социально-экономического развития перед новыми трудностями и вызовами. В условиях сложной обстановки в области распространения коронавируса в мире и в мировой экономике мы должны быть идейно готовыми к работе по противостоянию ухудшающейся внешней обстановке достаточно длительное время", - подчеркнул китайский руководитель.За сутки в материковом Китае выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, 61 из них "импортирован"

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Китай, Пандемия, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19.
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