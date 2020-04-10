Коронавирус в Японии: власти намерены расширить режим ЧС

Власти японских префектур Киото и Айти намерены ввести на своей территории режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает Kyodo.
"Правительство префектуры Киото намерено просить центральное правительство добавить его в регионы, находящиеся под режимом чрезвычайной ситуацией в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Префектура центральной Японии Айти уже попросила центральное правительство включить себя в список территорий, находящихся под режимом ЧС.
Кроме того, губернатор префектуры Гифу также издал собственный указ о ЧС, однако издание отмечает, что он не имеет правовой основы, в отличие от деклараций центрального правительства.
После добавления в список декларации от центрального правительства, губернаторы префектур имеют право экспроприировать частные земли и здания для использования в борьбе с вирусом, реквизировать медицинские принадлежности и продукты питания у компаний, которые отказываются продавать их, и штрафовать тех, кто не соблюдает условия ЧС.