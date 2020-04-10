Коронавирус в Японии: власти намерены расширить режим ЧС

Новости мира:Правительство Японии может расширить режим чрезвычайной ситуации еще на несколько префектур.

Власти японских префектур Киото и Айти намерены ввести на своей территории режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Kyodo.

"Правительство префектуры Киото намерено просить центральное правительство добавить его в регионы, находящиеся под режимом чрезвычайной ситуацией в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Префектура центральной Японии Айти уже попросила центральное правительство включить себя в список территорий, находящихся под режимом ЧС.

Кроме того, губернатор префектуры Гифу также издал собственный указ о ЧС, однако издание отмечает, что он не имеет правовой основы, в отличие от деклараций центрального правительства.

После добавления в список декларации от центрального правительства, губернаторы префектур имеют право экспроприировать частные земли и здания для использования в борьбе с вирусом, реквизировать медицинские принадлежности и продукты питания у компаний, которые отказываются продавать их, и штрафовать тех, кто не соблюдает условия ЧС.