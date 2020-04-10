Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На выходных жителям трех областей запретили покидать дома
На выходных жителям трех областей запретили покидать дома
Пожары в Чернобыльской зоне: какое состояние воздуха в Киеве
Пожары в Чернобыльской зоне: какое состояние воздуха в Киеве
Пятов высказался о ситуации с сокращением зарплат
Пятов высказался о ситуации с сокращением зарплат
Рианна пожертвовала круглую сумму на нужды жертв домашнего насилия
Рианна пожертвовала круглую сумму на нужды жертв домашнего насилия

Коронавирус в Японии: власти намерены расширить режим ЧС

Коронавирус в Японии: власти намерены расширить режим ЧС
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Японии может расширить режим чрезвычайной ситуации еще на несколько префектур.

Власти японских префектур Киото и Айти намерены ввести на своей территории режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Kyodo.

"Правительство префектуры Киото намерено просить центральное правительство добавить его в регионы, находящиеся под режимом чрезвычайной ситуацией в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Префектура центральной Японии Айти уже попросила центральное правительство включить себя в список территорий, находящихся под режимом ЧС.

Даже в гости не сходишь: В Сингапуре усили ограничительные меры

Кроме того, губернатор префектуры Гифу также издал собственный указ о ЧС, однако издание отмечает, что он не имеет правовой основы, в отличие от деклараций центрального правительства.

После добавления в список декларации от центрального правительства, губернаторы префектур имеют право экспроприировать частные земли и здания для использования в борьбе с вирусом, реквизировать медицинские принадлежности и продукты питания у компаний, которые отказываются продавать их, и штрафовать тех, кто не соблюдает условия ЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
03 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
04 Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест
05 Полезен, но не всем: кому нельзя употреблять имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР предъявило экс-депутату Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило экс-депутату Чорновол подозрение в убийстве
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
Презентация книги Джима Керри переносится
Презентация книги Джима Керри переносится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь