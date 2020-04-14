COVID-19: Индия продлевает карантин

Новости мира:Власти Индии продолжают карантинные меры на почти на месяц.

Индия продолжает общенациональные ограничения по 3 мая, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 в стране.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в выступлении во вторник, сообщает NDTV.

"После учета всех предложений мы решили продолжить ограничение до 3 мая", - заявил Моди.

Также индийский премьер указал на возможное ослабление ограничений после 20 апреля в тех штатах, в которых улучшилась ситуация с COVID-19. При этом в регионах, где ситуация с коронавирусом тяжелая, ограничения наоборот будут усилены.

Он также напомнил об основных правилах, которые помогут защититься от вируса.

Как сообщалось, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.