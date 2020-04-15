Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
СМИ: Бывший заместитель Луценко может получить должность в МИД
СМИ: Бывший заместитель Луценко может получить должность в МИД
Фехтование: сезон досрочно завершен во всем мире
Фехтование: сезон досрочно завершен во всем мире
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

Запретили петь на балконах: в Казахстане продлили режим чрезвычайного положения

Запретили петь на балконах: в Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
06:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash

Новости мира:В Казахстане режим чрезвычайного положения из COVID-19 продолжили до 1 мая.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие чрезвычайного положения на территории страны до 1 мая, подписав соответствующий указ, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Казахстане COVID-19 заразились 1199 человек выздоровели 203. В стране зафиксирована высокая заболеваемость медицинского персонала из-за ненормированного графика работы и недостаток средств защиты. В частности, в городе Алматы за сутки заразились 116 медработников.

В столице Казахстана, городе Нур-Султан, местным жителям, которые с 28 марта соблюдают режим самоизоляции, выходя из дома только в магазины, аптеки, на работу или вынести мусор, запретили петь на балконах после 23:00.

"Понимаем, что сложно находиться в самоизоляции, однако просим вас с уважением относиться к окружающим и соблюдать тишину после 23:00, в том числе это касается пения из окон и на балконах", — заявили в департаменте полиции Нур-Султана. Там предупредили, что нарушители тишины привлечены к административной ответственности.

Опрос: Эпидемия коронавируса пугает украинцев меньше, чем экономические последствия

По состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина
04 Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат
05 Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: кому не надо делать тесты
Covid-19: кому не надо делать тесты
Фейки о коронавирусе: ЕС и Канада объединят силы в борьбе с дезинформацией
ЕС и Канада объединят усилия в борьбе против фейков о Covid-19
На Донбассе пострадали трое украинских военных
На Донбассе пострадали трое украинских военных
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь