Устойчивость коронавируса: Ученые провели новое исследование

Новости мира:В Гонконге ученые изучили, насколько устойчив возбудитель коронавируса.

Ученые из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга изучили, насколько устойчив возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 на разных поверхностях.

Как сообщает 24 канал, для этого 5 микролитров вирусной культуры нанесли на различные поверхности с помощью пипетки.

В итоге выяснилось, что коронавирус дольше всего держится на гладких поверхностях, а с салфеток исчезает через 3 часа. С тканей и древесины возбудитель инфекции исчезал только на второй день.

На банкнотах и стекле SARS-CoV-2 держится около четырех дней.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.