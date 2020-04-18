Земная стихия: У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Новости мира:В Японии сейсмологи зафиксировали мощные толчки у берегов города Сидзуока.

В Тихом океане, у берегов Японии, произошло мощное землетрясение.

Об этом сообщает Геологическая служба США в субботу, 18 апреля.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока – административного центра одноименной префектуры. Очаг залегал на глубине 454 километра.

На данный момент информации об угрозе цунами пока нет.

Как сообщалось ранее, в среду, 8 апреля, в Японии произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км на северо-запад от населенного пункта Наха в префектуре Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 103,5 км.магнитудой 5,0.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.