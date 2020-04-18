Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: МАУ осуществит спецрейс из США в Киев для эвакуации украинцев
Пандемия COVID-19: МАУ осуществит спецрейс из США в Киев для эвакуации украинцев
"Антикризисный щит": украинцам продлили срок пребывания в Польше
"Антикризисный щит": украинцам продлили срок пребывания в Польше
Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра
Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля

Коронавирусная угроза: количество смертей в Испании превысило 20 тыс

Коронавирусная угроза: количество смертей в Испании превысило 20 тыс
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании медики зафиксировали уже более 20 000 смертей.

Испания в субботу сообщила о более 20 000 смертей в стране в результате коронавирусной болезни COVID-19 с начала пандемии, передает El Pais.

"Количество смертей в сутки в Испании снижается до 565. Согласно последним данным министерства здравоохранения, 20 043 умерли с начала пандемии, в то время как 191 726 были инфицированы и 74 662 были вылечены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне количество жертв COVID-19 в Испании выросло до 19 478 человек, более 188 000 были инфицированы.

Выход из карантина: Штаты презентовали свой план

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Смерть, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии
04 Что нельзя есть, если вы худеете: список
05 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Чем порадует погода на Пасху-2020: прогнозы синоптиков
Чем порадует погода на Пасху: прогнозы синоптиков
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля
Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году: подробности
Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь