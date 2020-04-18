Коронавирусная угроза: количество смертей в Испании превысило 20 тыс

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании медики зафиксировали уже более 20 000 смертей.

Испания в субботу сообщила о более 20 000 смертей в стране в результате коронавирусной болезни COVID-19 с начала пандемии, передает El Pais.

"Количество смертей в сутки в Испании снижается до 565. Согласно последним данным министерства здравоохранения, 20 043 умерли с начала пандемии, в то время как 191 726 были инфицированы и 74 662 были вылечены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне количество жертв COVID-19 в Испании выросло до 19 478 человек, более 188 000 были инфицированы.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.