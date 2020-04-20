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На рынке труда Гонконга - переизбыток безработных

На рынке труда Гонконга - переизбыток безработных
16:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира:Уровень безработицы в Гонконге поднялся до самого высокого за 9 лет уровня.

На фоне негативного влияния на экономику пандемии коронавируса уровень безработицы в Гонконге в 1 квартале 2020 года поднялся до самого высокого за более чем 9 лет уровня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, обнародованные властями Гонконга.

Отмечается, что в январе-марте 2020 года уровень безработицы вырос до 4,2% с 3,7% в предыдущем трехмесячном периоде.

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"Общая занятость снизилась примерно на 48 800 работников - до 3,72 млн человек.

Уровень безработицы в сфере услуг и туризме суммарно увеличился до 6,8% - это самый высокий показатель со времен мирового финансового кризиса 10 лет назад", - пишет издание.

"Рынок труда в ближайшей перспективе будет продолжать сталкиваться с существенным давлением, возникшим в результате пандемии коронавируса", - заявил министр труда Ли Чи Конг.

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В начале апреля правительство объявило о предоставлении помощи бизнесу и населению, которое теряет заработок из-за вспышки коронавируса, на сумму 137,5 млрд гонконгских долларов (17,7 млрд долларов США).

Также правительство призвало работодателей не увольнять сотрудников.

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Все по теме:

Китай, Безработица, Гонконг, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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