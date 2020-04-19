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Южная Корея возвращается к нормальной жизни: ряд ограничений сняты

Южная Корея возвращается к нормальной жизни: ряд ограничений сняты
14:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Южная Корея снимает часть ограничений, вызванных распространением коронавируса.

Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье премьер-министр республики Чон Се Гюн.

"Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину",- заявил премьер в ходе совещания правительственных чиновников.

"Если мы сможем сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая мы перейдем к "рутинному социальному дистанцированию", - сказал Чанг.

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Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.

Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.

К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.

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По состоянию на воскресенье, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, в Южной Корее число инфицированных составляло 10 тыс. 661 человек, умерли 234 человека.

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Южная Корея, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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