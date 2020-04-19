Борьба с СOVID-19: Украина закупит препарат, которым раньше пытались лечить вирус Эбола

Новости Украины:В Украине Минздрав планирует закупить спецпрепарат, который использовался при лечении Эболы.

Министерство здравоохранения для лечения больных COVID-19 планирует закупить в США препарат, который используется при лечении вируса Эбола и который медики из США назвали действенным при лечении инфицированных новым коронавирусом.

Как передает корреспондент, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

"Это лекарственное средство - "Ремдесивир" (Remdesivir) - было включено в наш протокол, к нашему стандарту лечения, который мы утвердили сразу после моего вступления в должность. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной из ведущих американских компаний", - заявил он. Степанов отметил, что этот препарат в свое время применялся для лечения вируса Эбола, но, по его словам, результаты были "не слишком хорошие".

"Во время составления протокола наши врачи смотрели на опыт ведущих стран мира - США, европейских стран, это лекарственное средство, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях", - отметил он.

Степанов добавил, что Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе по дипломатическим каналам.

2 апреля Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19. Документом рекомендовано применение гидроксихлорохина, хлорохина, ремдесивира, лопиновира/ритонавира, тоцилизумаба. 10 апреля в протокол добавили лекарственное средство "Фавипиравир".

Протокол предусматривает использование препаратов, которые зарегистрированы по другим показаниям или не зарегистрированы в Украине, но применяются в ряде стран мира для лечения отдельных групп пациентов с коронавирусной болезнью.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.