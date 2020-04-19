Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам

Новости Украины:В связи с загазованностью воздуха в столице дали советы киевлянам, как защитится от смога.

В Киеве зафиксировано уменьшение смога, возникшего в связи с пожарами в Житомирской области, в то же время, жителям столицы следует избегать долгого пребывания на воздухе.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня мы уже чувствуем уменьшение этого смога в Киеве, потому что изменилось направление ветра. Но все равно, есть несколько советов от Минздрава. Прежде всего, ходить меньше на воздух, особенно в утренние часы, плотно закрывать окна для того, чтобы не проникал смог в помещения", - сказал министр.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 19 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Парешивського, Дитятковського и Денисовецького лесничеств.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.