Сколько человек в ночь на Пасху не смотря на карантин и пришли в храмы (Фото)

Новости Украины:В Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли около 130 000 верующих.

В Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тыс. верующих, лишь в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.

Как информирует пресс-служба МВД, об этом сообщил председатель Национальная полиция Украины Игорь Клименко.

По его словам, богослужения в большинстве храмах страны состоялись без нарушений, но, вместе с тем, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантинных ограничений.

Клименко отметил, что в целом праздничные богослужения проводились в 13 тыс. 658 храмах во всех регионах государства. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских, военнослужащих Нацгвардии.

Усилия правоохранителей были направлены на проведение профилактической работы относительно неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений.

По словам Клименко, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений. Впрочем на протяжении суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начато одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил Клименко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский перед праздником подчеркивал, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может составить от 2% до 10% населения Украины.