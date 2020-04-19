Пасха 2020: Зеленский поздравил украинцев (Видео)

Новости Украины:Президент Украины поздравил граждан с праздником Пасхи.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи, передает Telegram-канал главы государства.

"С Пасхой вас, дорогие украинцы! Христос воскрес!", - написал президент.

Отметим, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 19 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.

Как сообщалось, накануне Зеленский обнародовал новое видеообращение для граждан.

В нем Президент поздравил украинцев с Пасхой и призвал всех отпраздновать этот праздник дома.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.