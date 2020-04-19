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С Пасхой: Шмыгаль поздравил украинцев (Видео)

С Пасхой: Шмыгаль поздравил украинцев (Видео)
08:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине Денис Шмыгаль поздравил украинцев с праздником.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой.

Об этом сообщает страница главы правительства в Facebook.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет здороваемся друг с другом в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня", с такими словами обратился Шмыгаль к соотечественникам. 

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Премьер-министр заверил, что Украина преодолеет все вызовы, которые перед ней стоят. 

"Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами".

Шмыгаль поблагодарил медиков за их титанический труд во время борьбы с эпидемией коронавируса, пожарных и спасателей за то, что всегда приходят нам на помощь, военных за оборону страны и учителей за то, что быстро адаптировались к новым условиям обучения. 

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Как сообщалось, христиане восточного обряда сегодня празднуют Пасху. В церквях Украины прошли пасхальные богослужения (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих из-за карантинных мер против эпидемии коронавируса. Литургию можно было смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.

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Украина, Праздник, Пасха.
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