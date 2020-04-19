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Глава Минздрава анонсировал проведение селекторного совещания с регионами

Глава Минздрава анонсировал проведение селекторного совещания с регионами
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине, Степанов проведет совещание с главами департаментов здравоохранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов 21 апреля проведет селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения, на котором, в частности, будет рассматриваться проблема сокращения медицинских работников.

Об этом он сказал на брифинге 18 апреля.

"С 1 апреля начался второй этап медреформы. Я, сразу, как пришел в Минздрав, начал анализировать, что у нас происходит с финансированием всех учреждений здравоохранения. Мы сегодня анализируем как цифры Национальной службы здоровья Украины, так и данные, которые получаем от департаментов здравоохранения уже конкретно из областей. Могу сказать, что также я вижу эти случаи, когда есть обращения медицинских работников, которые сокращают или будут сокращать ", - подчеркнул министр.

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По его словам, эти цифры и данные "очень тревожные", поэтому проводится аудит во всех учреждениях здравоохранения. 

"На следующей неделе 21 апреля я буду проводить соответствующую селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения, где, я думаю, вся картина в целом по стране будет нам известна, и будем принимать уже соответствующее решение ... По методам, каким образом и каким способом мы будем делать - это уже будет определено после завершения аудита по всем учреждениям здравоохранения по стране ", - отметил министр.

Степанов заверил, что сделает все, чтобы в Украине не увольняли медицинских работников и не закрывали больницы. 

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Как сообщалось, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Воспользоваться им может любой гражданин Украины, а также лица, приравненные к гражданству. 

Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащим врачом. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу.

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации. 

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Место регистрации никоим образом не будет влиять на то, где человек сможет лечиться. Критерием выбора места предоставления услуги будет наличие медицинского оборудования, качество предоставления услуги и комфорт.

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