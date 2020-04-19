Резников: 22 апреля в Минске будет обсуждаться новый список обмена заключенными

Новости Украины:Очередное заседание ТКГ, касательно обмена пленных состоится в Минске 22 апреля.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоится в среду, 22 апреля, в режиме видеоконференции.

Как сообщил в интервью "Сегодня» представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, на повестке дня гуманитарной подгруппы – очередной список обмена.

По его словам, в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых требует вернуть.

"В подгруппе по безопасности – новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины. В экономической – вопросы водоснабжения и другие. В политической – продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей, как об этом сказал саммит (лидеров в Париже – ред.). То есть, это законодательство, которое описано в восьми пунктах примечаний к пункту 11 Комплекса мер. А также возможна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, который принят в сентябре 2014 и действует по сей день», – рассказал Резников.