ПЦУ: Пусть Бог защищает всех, кто жертвенно защищает нас (Видео)

Новости Украины:В Украине ПЦУ поздравила граждан с праздником, Светлым Христовым Воскресением.

Православная Церковь Украины поздравила украинцев со Светлым Христовым Воскресением и пожелала каждому добра и духовной силы.

Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

"Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте трудится на благо общества и отвечает за государственные решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы посылаем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения. Мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас ", - говорится в поздравлении.

Христиане восточного обряда отмечают 19 апреля величайший праздник - Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

В этом году в связи с пандемией коронавируса и объявленным в связи с этим карантином побывать на праздничной службе в храме и освятить пасхальную корзину, как обычно, христиане не смогли. Однако Пасхальные богослужения из церквей транслируют телеканалы.