Вопрос Карабаха: главы МИД Армении и Азербайджана договорились о встрече

Новости мира:Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров обсудят во вторник вопросы нагорно-карабахского урегулирования.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя.

По данным МИД Азербайджана, Мамедъяров в понедельник провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

"В ходе встречи было обсуждены вопросы по продвижению урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в условиях борьбы с пандемией COVID-19. Была отмечена важность отсутствия препятствий для продолжения переговорного процесса в сложившихся условиях", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД Армении также сообщила, что Мнацаканян провел в понедельник видеоконференцию. "Собеседники обсудили процесс карабахского урегулирования, заявили о важности беспрекословного соблюдения режима перемирия в контексте борьбы с коронавирусом", - отмечается в армянском внешнеполитическом ведомстве.