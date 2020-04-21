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СМИ: Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в "серьезной опасности после операции"

СМИ: Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в "серьезной опасности после операции"
08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Главе КНДР Ким Чен Ыну после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".

 США изучают данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, США проверяют разведданные о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.

"Насколько я понимаю, он боролся (с сердечно-сосудистыми проблемами) с августа прошлого года, но состояние ухудшилось после неоднократных посещений горы Пэкту", - сказал один неизвестный источник южнокорейскому новостному изданию.

Собеседник Daily NK утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике, на заседании Политбюро правящей Трудовой партии сообщалось 11 апреля.

Между тем, 15 апреля в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.

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Отсутствие сообщений о северокорейском лидере в государственных СМИ КНДР часто вызывает слухи о состоянии его здоровья.

"В последнее время было много слухов о здоровье Ким Чен Ын (курение, сердце и мозг). Если Ким Чен Ын госпитализирован, это объясняет, почему он не присутствовал на важных торжествах 15 апреля. Но на протяжении многих лет ходило множество ложных слухов о здоровье Ким Чен Ына и его отца. Нам придется подождать и посмотреть", - заявил в беседе с CNN Брюс Клингнер, старший научный сотрудник Фонда "Наследие" и бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по Северной Корее.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.

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США, Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын.
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