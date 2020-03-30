Северная Корея испытала супертяжелую многозарядную пусковую установку

В понедельник, 30 марта, Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает DW.
"Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР.
Отмечается, что в рамках этих испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.
Как ранее сообщало агентство, в марте КНДР запустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.
Напомним:
29 февраля, впервые в 2020 году, в КНДР прошли учения с участием Корейской народной армии, руководил ими лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
9 марта армия Северной Кореи осуществила запуск трех ракет неустановленного типа в сторону Японского моря.
Эти ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.