Северная Корея испытала супертяжелую многозарядную пусковую установку

Новости мира:Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки.

В понедельник, 30 марта, Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает DW.

"Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР.

Отмечается, что в рамках этих испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Как ранее сообщало агентство, в марте КНДР запустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Напомним: