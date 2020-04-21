В Японии мужчина с ножом захватил в заложники детей

Новости мира:Заложникам 3 и 6 лет и они - дети владельца заведения питания.

Мужчина, вооруженный ножом, захватил в заложники двух детей в кафе в японском городе Фукуока. Об этом сообщает NHK.

"Полиция в префектуре Фукуока на западе Японии заявила, что вооруженный ножом мужчина утром во вторник в одном из ресторанов захватил в заложники двух девочек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заложницам 3 и 6 лет и они - дети владельца этого заведения питания.

Вероятно, мужчина является бывшим сотрудником этого заведения.

Полиция оцепила район происшествия. Ведутся переговоры с напавшим. О пострадавших на данный момент не сообщается.

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