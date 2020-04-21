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Стрельба в Канаде: число жертв опять увеличилось

Стрельба в Канаде: число жертв опять увеличилось
04:54 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Канаде увеличилось количество жертв одной из крупнейших стрельб.

Число жертв массовой стрельбы в истории Канады увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Reuters.

К числу смертей также включен человек, который и открыл стрельбу.

Канадская полиция также сообщила, что число жертв может возрасти.

Стрельба в Новой Шотландии произошла поздно вечером в субботу. Мужчина замаскировал свою машину под полицейскую и открыл огонь по людям. Продолжалось это все около 12 часов. В то же время передвижению преступнику по городу способствовало также то, что он одел похожую на полицейскую форму.

Кроме того, он устроил пожары в жилых домах. Именно поэтому и усложняется поиск жертв. Полиция не исключает, что на пепелищах могут быть погибшие.

В Канаде выросло число жертв стрельбы

Известно, что человек, который убивал людей, работал дантистом. Мотив его поступка правоохранители еще будут изучать.

Отмечается, что признаков, свидетельствующих о связи преступления с терроризмом, нет. Также полиция считает, что некоторые жертвы ни были связаны с убийцей.

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Канада, Стрельба, Новая Шотландия.
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