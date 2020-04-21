Карантин по-индийски: Шестеро иностранных туристов на месяц самоизолировались в пещере

Новости мира:В Индии шестеро иностранцев самостоятельно изолировались на месяц в пещере.

Туристы из Франции, Турции, Украины, США и Непала с 24 марта находились в самоизоляции в пещере близ города Ришикеш на севере Индии.

В местной полиции заявили, что иностранцы – четверо мужчин и две женщины – сначала остановились в отеле, а когда деньги закончились, они нашли приют в пещере, сообщает CNN Travel.

"Они жили в пещере с 24 марта. Полиция нашла их в воскресенье (19 апреля – ред.) и вывезла оттуда в ашрам неподалеку от Ришикеша. Мы попросили их еще две недели самоизолироваться, но группа выглядела здоровой", – заявил представитель полиции штата Уттаракханд Мукеш Чанд.

По его словам, группа распределяла оставшиеся деньги на приобретение еды и других предметов первой необходимости.

Как сообщалось, что индийским и иностранным туристам с 20 марта запрещен въезд в штат Уттаракханд из-за вспышки коронавируса.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.