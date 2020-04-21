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COVID-19: В столице Болгарии ослабили карантин

COVID-19: В столице Болгарии ослабили карантин
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В связи с позитивной тенденцией Минздрав Болгарии ослабил карантинные меры в столице страны.

Министерство здравоохранения Болгарии ослабило ограничения въезда и выезда из столицы страны Софии, введенные в связи с пандемией коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

"Министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананьев воплотил в жизнь с 21 апреля поправку к собственному распоряжение о запрете на движение частных легковых автомобилей из и в столицу страны Софию", - говорится в сообщении.

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Начальная версия приказа Ананьева, выданного 17 апреля, предусматривала открытые "окна" для движения личного транспорта дважды в день, по 2 часа утром и вечером, для тех, кто ехал в и из своего места работы.

С 21 апреля гражданам разрешено въезжать и выезжать из Софии на личном транспорте, чтобы добраться до места работы в течение любого времени при условии заполнения специальной декларации. 

При этом, по ложную информацию в декларации о поездке предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 левов (около 50-150 евро) и заключение на срок до трех лет.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Болгария, Карантин, Covid-19.
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