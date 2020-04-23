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Пентагон: Ядерное оружие КНДР все еще на контроле у Ким Чен Ына

Пентагон: Ядерное оружие КНДР все еще на контроле у Ким Чен Ына
01:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Пентагоне считают, что Ким Чен Ын продолжает контролировать ядерную кнопку в КНДР.

Несмотря на неподтвержденную информацию в СМИ о "тяжелом" состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, в Пентагоне уверены, что он продолжает осуществлять полный контроль над вооруженными силами страны и их ядерным компонентом.

Об этом заявил в среду заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Гайтен, сообщает The Hill.

"Основываясь на данных разведки, я не имею никаких подтверждений или опровержений по этому вопросу, поэтому предполагаю, что Ким Чен Ын до сих пор осуществляет полный контроль над ядерными и вооруженными силами (Северной – ред.) Кореи", - заявил высокопоставленный американский генерал.

Он подчеркнул, что "не имеет оснований считать по-другому".

СМИ: Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в "серьезной опасности после операции"

Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников в администрации США сообщили, что разведка проверяет полученную информацию о тяжелом состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына после хирургической операции. Основанием для сомнений о состоянии здоровья северокорейского руководителя стало его беспрецедентное отсутствие на торжественных мероприятиях по случаю дня рождения его деда, Ким Ир Сена, который был первым лидером Северной Кореи.

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КНДР, Ким Чен Ын, Пентагон, Джон Гайтен.
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