В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына

Новости мира:В сеть "проскочила" информация о смерти главы КНДР Ким Чен Ына.

В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

По словам вице-директора HKSTV, о смерти лидера КНДР сообщил "очень солидный источник", сообщает американское издание The New York Post.

Отмечается, что ее сообщение широко разошлось по социальной сети.

При этом, другие неподтвержденные источники в Пекине сообщили о том, что состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции на сердце. По их информации, установка стента прошла неправильно, так как руки хирурга якобы сильно дрожали.

Информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.