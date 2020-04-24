Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мировая пандемия: США по-прежнему на первом месте по числу инфицированных
Мировая пандемия: США по-прежнему на первом месте по числу инфицированных
Ляшко: За апрель врачи получат обещанные 300% доплаты
Ляшко: За апрель врачи получат обещанные 300% доплаты
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
"Сквозь снег" от режиссера "Паразитов": в сети появился второй трейлер (Видео)
"Сквозь снег" от режиссера "Паразитов": в сети появился второй трейлер (Видео)

Трамп о Ким Чен Ыне: Я надеюсь, что он не чувствует проблем со здоровьем

Трамп о Ким Чен Ыне: Я надеюсь, что он не чувствует проблем со здоровьем
06:07 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Трамп не верит в информацию об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно его данным, утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Об этом Трамп сообщил в четверг во время пресс-брифинге в Белом доме, передает УНН.

"Я надеюсь, что он не чувствует проблем со здоровьем, — сказал Трамп. — Я думаю, что сообщение о состоянии Ким Чен Ына недостоверны. Появившиеся в сети данные — недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны". По словам президента, СМИ которые распространили подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

На вопрос корреспондента CNN, контактировал ли он с северокорейской стороной по этой теме, Трамп ответил: "Я бы так не сказал. У нас хорошие отношения с КНДР, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", — сказал глава Белого дома. После журналист несколько раз пыталась задать уточняющий вопрос, но Трамп передал слово ее коллеге.

Пентагон: Ядерное оружие КНДР все еще на контроле у Ким Чен Ына

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти, в свою очередь, заявили об отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына. Впрочем, впоследствии японское издание Yomiuri сообщило, что в КНДР идет подготовка замены Ким Чен Ына на посту главы страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
02 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 Зеленский: Украина начинает испытания препарата для борьбы с COVID-19
05 СМИ: Джулия Робертс подала на развод
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Банковский законопроект: Рада пригласила МВФ к обсуждению
Банковский законопроект: Рада пригласила МВФ к обсуждению
Ляшко: Я доволен тем, как работает карантин в Украине
Ляшко: Я доволен тем, как работает карантин в Украине
&quot;Канада реагирует на COVID-19&quot;: для Украины выделили полмиллиона долларов
Канада выделила Украине $500 тысяч
Рецепт дня: Шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами
Рецепт дня: Шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь