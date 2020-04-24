Трамп о Ким Чен Ыне: Я надеюсь, что он не чувствует проблем со здоровьем

Новости мира:Трамп не верит в информацию об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно его данным, утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Об этом Трамп сообщил в четверг во время пресс-брифинге в Белом доме, передает УНН.

"Я надеюсь, что он не чувствует проблем со здоровьем, — сказал Трамп. — Я думаю, что сообщение о состоянии Ким Чен Ына недостоверны. Появившиеся в сети данные — недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны". По словам президента, СМИ которые распространили подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

На вопрос корреспондента CNN, контактировал ли он с северокорейской стороной по этой теме, Трамп ответил: "Я бы так не сказал. У нас хорошие отношения с КНДР, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", — сказал глава Белого дома. После журналист несколько раз пыталась задать уточняющий вопрос, но Трамп передал слово ее коллеге.

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти, в свою очередь, заявили об отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына. Впрочем, впоследствии японское издание Yomiuri сообщило, что в КНДР идет подготовка замены Ким Чен Ына на посту главы страны.