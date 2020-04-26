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В Северной Корее опровергли информацию о смерти Ким Чен Ына

В Северной Корее опровергли информацию о смерти Ким Чен Ына
02:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:У диктатора будто-то бы была операция на сердце.

Последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ын после операции на сердце.

Соцсети также переполнены подобными неподтвержденным сообщениям, а еще - мемами и фотожабами. И вот наконец появилось первое официальное сообщение о состоянии диктатора.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

"Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ошибочной и вредоносной", - подчеркнул дипломат.

Из Китая до Северной Кореи вылетела команда медэкспертов, которая проконсультирует Ким Чен Ына

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда председательствовал во время заседания политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

В то же время, эксперты отмечают, информацию о смерти Ким Чен Ына могут скрывать и не подтверждать несколько дней, пока окончательно не определятся с преемником на эту должность. Лидером Северной Кореи должно стать сестра Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон.

Напоминаем, в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По словам вице-директора HKSTV, о смерти лидера КНДР сообщил «очень солидный источник".

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Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын.
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