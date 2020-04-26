В Северной Корее опровергли информацию о смерти Ким Чен Ына

Новости мира:У диктатора будто-то бы была операция на сердце.

Последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ын после операции на сердце.

Соцсети также переполнены подобными неподтвержденным сообщениям, а еще - мемами и фотожабами. И вот наконец появилось первое официальное сообщение о состоянии диктатора.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

"Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ошибочной и вредоносной", - подчеркнул дипломат.

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Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда председательствовал во время заседания политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

В то же время, эксперты отмечают, информацию о смерти Ким Чен Ына могут скрывать и не подтверждать несколько дней, пока окончательно не определятся с преемником на эту должность. Лидером Северной Кореи должно стать сестра Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон.

Напоминаем, в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По словам вице-директора HKSTV, о смерти лидера КНДР сообщил «очень солидный источник".