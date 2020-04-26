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Где лидер КНДР: поезд Ким Чен Ына "нашли" в городе Вонсан

Где лидер КНДР: поезд Ким Чен Ына "нашли" в городе Вонсан
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье по-прежнему не появляется на публике, а северокорейское радио от его имени поздравило с трудовыми успехами жителей небольшого города на севере страны, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

При этом по радио не сообщили данных, которые бы позволили понять, где сейчас Ким Чен Ын и как он себя чувствует, отмечается в сообщении.

Со своей стороны, американский сайт 38 North, специализирующийся на связанной с КНДР тематикой, передает, что спутники передали информацию, подкрепляющую теорию о том, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи.

Согласно фото, переданным спутником, 250-метровый спецпоезд, предположительно, принадлежащий Ким Чен Ыну, минимум с 21 апреля находится на остановке в городе Вонсан.

В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. СМИ ряда стран периодически передают со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже - мертв.

В частности, информацию о болезни Ким Чен Ына передавал телеканал CNN. Президент США Дональд Трамп на днях назвал это сообщение CNN ошибочным.

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КНДР, Ким Чен Ын, Вонсан.
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