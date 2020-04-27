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В Гонконге возобновились протесты несмотря на карантин

В Гонконге возобновились протесты несмотря на карантин
00:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Гонконге в воскресенье возобновились протесты.

В Гонконге в воскресенье, 26 апреля, сотни людей собрались в одном из торговых центров, чтобы выразить протест администрации автономного региона и правительства КНР, сообщает DW,.

Акция состоялась впервые с начала вызванного коронавирусом кризиса, несмотря на действующий запрет на массовые собрания. Издание объясняет, что в Гонконге разрешено собираться не более чем вчетвером, при этом расстояние между людьми должно составлять полтора метра, поэтому демонстранты собрались маленькими группами и соблюдали необходимую дистанцию друг от друга. “Впрочем, полиция не согласилась с таким форматом акции и угрожала ее участникам большими штрафами”, — пишет издание.

Введенные из-за пандемии COVID-19 ограничительные меры будут оставаться в Гонконге действующими как минимум до 7 мая. В последние дни в автономном регионе почти не фиксировалось новых случаев заражения.

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Напомним, в Гонконге с весной 2019 года продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая. Отказ местной власти от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые часто перерастали в насильственное противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип “одна страна — две системы” был закреплен при передаче В 1997 году бывший британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют на материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мысли и прессы.

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Протест, Китай, Митинг, Гонконг.
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