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На самой высокой точке мира появилась 5G связь

На самой высокой точке мира появилась 5G связь
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:На высоте 6500 метров вблизи самой высокой горы Эверест построили вышку, поэтому на Джомолунгме появился 5G сигнал.

На вершине высочайшей в мире горы Эверест появился 5G сигнал.

Об этом со ссылкой на заявление оператора “China Mobile” пишет Xinhua.

“Размещенная на наибольшей в мире высоте передающая станция 5G начала работу в четверг, покрыв сигналом вершину Эвереста”, - говорится в материале.

Отмечается, что передающую станцию установлено в альпинистском лагере на высоте 6 500 метров над уровнем моря. Для ее работы ранее были возведены две другие станции на высотах 5 800 и 5 300 метров. Теперь стабильный сигнал 5G доступен на северном хребте Эвереста и на вершине, что поднялась на 8 848 м над уровнем моря.

По словам руководства “China Mobile”, развертывание 5G, а на Эвересте оно проводится параллельно с официальным замером высоты горы, начался в четверг. Передающая станция на высоте 5300 метров будет обеспечивать потребности людей в базовом лагере, как только завершится испытания технологии, а другие две станции будут разобраны после проведения замеров позже этого года.

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К тому времени они будут позволять осуществлять научные исследования, следить за окружающей средой и вести прямые трансляции.

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Интернет, Эверест, Джомолунгма, 5G связь, 5G сигнал.
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